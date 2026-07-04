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La victoria del seleccionado argentino este viernes dejó una de las imágenes más curiosas de la noche en Río Gallegos. Antes del pitazo final, La Opinión Austral fotografió a varios repartidores de Pedidos Ya que siguieron los últimos minutos del encuentro frente a la pantalla gigante instalada en la esquina de las avenidas San Martín y Don Bosco.

Minutos después del triunfo por 3 a 2 sobre Cabo Verde, este medio realizó una transmisión en vivo para mostrar los festejos en el centro de la ciudad. En medio del pogo de los hinchas, uno de aquellos repartidores apareció celebrando ante las cámaras y rápidamente se llevó todas las miradas.

1 de 5 | Repartidores viendo el partido por la pantalla gigante. Foto: José Silva/La Opinión Austral. 2 de 5 | Repartidores viendo el partido por la pantalla gigante. Foto: José Silva/La Opinión Austral. 3 de 5 | Repartidores viendo el partido por la pantalla gigante. Foto: José Silva/La Opinión Austral. 4 de 5 | Repartidores viendo el partido por la pantalla gigante. Foto: José Silva/La Opinión Austral. 5 de 5 | Repartidores viendo el partido por la pantalla gigante. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

La escena no pasó inadvertida entre quienes seguían el vivo. “¿Por qué tarda tanto mi pedido? El pedido jajaja”, “Ya veo por qué no llega mi pedido”, y “Con razón no llega mi pedido”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación y sacaron sonrisas entre los usuarios.

La espontánea secuencia reflejó la euforia que se apoderó de los riogalleguenses tras un encuentro que se definió en tiempo suplementario y que -con los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero– aseguró la clasificación de la “Albiceleste” a los octavos de final del Mundial 2026.