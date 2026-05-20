En el marco del Día de la Escarapela, este lunes 18 de mayo, el programa de streaming Fuera del Aire recibió a Karen Salcedo, una joven emprendedora de 26 años de Río Gallegos que impulsa Patria Sur, un proyecto de escarapelas artesanales que combina identidad, diseño y sentido patriótico.

Durante la entrevista, Salcedo destacó que su trabajo va más allá de lo comercial y se vincula con una historia personal y cultural profunda. “Crecí en una familia muy patriota, desde el folclore, los actos, todo. Hacer escarapelas es muy significativo porque ayudás a la gente a recordar la historia argentina y a darle otro valor”, explicó al aire.

Propuestas modernas que reinterpretan un símbolo patrio desde una mirada creativa, combinando identidad nacional, estética contemporánea y nuevas formas de diseño.

En ese sentido, remarcó que su objetivo es renovar la forma en que las personas se vinculan con este emblema nacional. “Por ahí la gente ve la escarapela simple y no la quiere usar. Entonces, si ve algo distinto, le dan ganas de usarlo, de acordarse”, señaló.

El paso de la emprendedora por el programa también incluyó un ping-pong de preguntas donde dejó en claro su estilo: eligió escarapelas intervenidas, diseño bien cargado, innovación y orgullo nacional como ejes de su identidad creativa.

Además, en el estudio se realizó el sorteo en vivo de una escarapela de Patria Sur, y se anunció que el próximo viernes se sortearán dos más entre la audiencia en la previa del 25 de Mayo.

Para participar, tenés que anotarte durante la emisión en vivo de Fuera del Aire escribiendo en el chat de YouTube o Twitch el hashtag #ModoMundial junto con tu nombre y apellido. También podés participar enviando tus datos al 2966-341776 si escuchás el programa por FM Láser 92.9.

Además, quienes participen quedan automáticamente en carrera por el sorteo de una camiseta de la Selección Argentina.

Fuera del Aire, programa de streaming de La Opinión Austral, se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas a través de YouTube y Twitch del medio, y es retransmitido por FM Láser 92.9.