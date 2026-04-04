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En Río Gallegos volvió a quedar en evidencia la tenencia irresponsable. En esta ocasión, el caso se dio a conocer a través del reconocido grupo proteccionista de Facebook “Amigos de 4 Patas”, donde informaron que una perra llamada Muñeca fue atacada por tres canes y quedó en grave estado.

En la publicación se compartieron impactantes imágenes que reflejan la delicada situación del animal. “Pidieron ayuda para esta pobre perrita, se llama Muñeca (fue atacada por 3 perros)”, expresaron desde la Fundación Narices Frías Amigos de 4 Patas de Río Gallegos.

Imágenes sensibles: la perra quedo despellejada tras el ataque de los tres canes.

Según indicaron, permanece internada tras una cirugía, ya que presentaba heridas de gran magnitud. “Quedó internada toda la tarde, le hicieron cirugía, estaba despellejada, le hicieron todas las curaciones y analgésicos posibles”, detallaron. En ese contexto, solicitaron la colaboración de la comunidad para afrontar los gastos que demandó la intervención.

“Por más que estemos muy endeudados, es imposible no ayudarla”, señalaron, y agregaron que quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes datos:

CUENTA CORRIENTE BANCO NACIÓN N° 4331554957

CBU: 01104336 40043315549576

CUIT: 30 71491030 9

ALIAS DE MERCADO PAGO: F.NARICES.FRIAS