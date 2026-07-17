Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras Argentina cuenta las horas para disputar una nueva final del Mundial frente a España, la expectativa también se vive al otro lado del océano. En Barcelona, la riogalleguense Gisela Aravena relató cómo se prepara la ciudad catalana para el partido y confesó que, pese a haber elegido ese país para vivir, este domingo su corazón estará con la Selección argentina.

En diálogo con Radio LU12 AM680, la joven explicó que en las últimas horas comenzó a sentirse un mayor clima mundialista en las calles de Barcelona. “Ya empezaron a instalar las pantallas y a organizar los operativos policiales para el despliegue del domingo. Se empieza a sentir un poco más el ambiente del Mundial”, contó.

Sin embargo, marcó una diferencia con la forma en que se vive el fútbol en Argentina. “Ellos son mucho más tranquilos. Les sorprende que nosotros nos levantáramos a las dos o tres de la mañana para ver a la Selección. No lo viven con la misma intensidad que nosotros“, señaló.

La huella de Messi en Barcelona

Arabena consideró que la final tiene un significado especial para los habitantes de Barcelona por la historia de Lionel Messi con el club catalán. “Siento que Barcelona tiene una parte de esa mística por todo lo que representa Messi. Creo que muchos hinchas del Barça van a estar divididos: obviamente quieren que gane España, pero si gana Argentina no sé si estarían enojados“, expresó.

Gisela Aravena en la ciudad que vive en la actualidad, Barcelona.

Consultada sobre el dilema de vivir en España y alentar a la Argentina, fue contundente. “Hoy España es el lugar que elegí para vivir y me ha dado muchísimo. Pero los colores de la bandera de uno siempre los lleva en el corazón. Entre argentinos nos buscamos y estamos más unidos. El domingo es Argentina. Ojalá sea la cuarta”, afirmó.

La riogalleguense, hija del periodista “Beto” Aravena, vive desde hace casi dos años en Cataluña, donde estudia y trabaja. Incluso comenzó a aprender catalán y aseguró sentirse plenamente integrada. “Me encanta vivir en Cataluña. Me gusta mucho la cultura, las tradiciones y la calidad de vida que encontré acá”, comentó.

Cábalas bien argentinas

Como ocurre en miles de hogares del país, la final también tendrá sus rituales en Barcelona. Aravena contó que, desde el inicio del Mundial, un grupo de argentinos mantiene intacta la misma cábala: reunirse siempre en la casa de los mismos amigos para ver los partidos.

“Nos juntamos siempre los mismos argentinos. Es la excusa para acercarnos un poco a casa, compartir una picada y vivir el partido como si estuviéramos allá“, relató entre risas.

Incluso recordó que una amiga italiana quiso experimentar cómo viven los argentinos un partido de la Selección y terminó presenciando una derrota.

La emoción del himno

Sobre el momento más esperado de la final, no dudó en señalar cuál será el instante más emotivo. “Una de mis cábalas es cantar el himno. Soy la única del grupo que lo canta completo antes de cada partido. Escucharlo viviendo en otro país emociona muchísimo. Estoy segura de que el domingo voy a llorar cuando vea nuestra bandera y escuche el himno”, confesó.

Antes de despedirse, dejó un deseo compartido por millones de argentinos. “Ojalá sea una fiesta y podamos volver a hablar después de la final para festejar”, concluyó.