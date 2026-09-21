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Desde este lunes 21 al viernes 25 de septiembre, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) recibirá las solicitudes de pre inscripción de las personas mayores de 25 años que no concluyeron los estudios secundarios, pero están interesadas en comenzar una carrera universitaria.

Para ello, la universidad habilitó un formulario al que se podrá acceder en preinscripcion.unpa.edu.ar, como segundo paso, antes del 25 de septiembre, los interesados en carreras que se dictan en la Unidad Académica Río Gallegos deberán presentar la documentación impresa en el Departamento de Alumnos situado en el Campus Universitario, ubicado en av. Gregores y piloto “Lero” Rivera de Río Gallegos, con horario de atención de 14:30 a 20:30.

Requisitos

Para la inscripción, los postulantes deberán tener los 25 años de edad cumplidos y cargar en el formulario online, la siguiente documentación:

Nota dirigida a la decana explicando los motivos que lo llevan a estudiar la carrera elegida y si está relacionada con su experiencia laboral, especificando apellido y nombre, DNI, teléfono y dirección de correo electrónico.

Documento Nacional de Identidad.

Constancia de estudios primarios completos o estudios secundarios incompletos (cuando se trate de estudios en el extranjero deberá presentar la documentación equivalente expedida por la institución reconocida en ese país).

Curriculum vitae (datos personales, resumen de la trayectoria profesional y educativa del postulante).

Constancias de experiencia laboral afín a la carrera que postula (No excluyente).

Certificaciones de capacitaciones relacionadas afín a la carrera que postula (No excluyente).

Las personas que se inscriban en esta oportunidad y superen las instancias de evaluación, podrán comenzar a cursar en el primer cuatrimestre del ciclo 2027.

Para mayor información, las consultas se pueden realizar por correo electrónico articuloseptimo@uarg.unpa.edu.ar

Cabe recordar que esta posibilidad de ingreso a la universidad está regulada por el artículo séptimo de la ley de Educación Superior que establece excepciones para personas que no han concluido sus estudios secundarios, pero poseen una preparación o experiencia laboral acorde a los estudios que se propone iniciar.

El procedimiento de admisión incluye una entrevista personal y una evaluación donde se considerarán nociones de redacción, comprensión de textos, riqueza de vocabulario, capacidad de argumentación y el conocimiento del ejercicio de la profesión en base al material de estudio que facilitará la universidad.

Oferta académica

Cabe señalar que los interesados pueden elegir entre todas las carreras que actualmente se dictan en la Unidad Académica Río Gallegos. La oferta académica está conformada por: Profesorado en Matemática, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Gestión de Organizaciones, Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones, Ingeniería Química, Analista de Sistemas, Licenciatura en Sistemas, Licenciatura en Trabajo Social, Profesorado y Licenciatura en Letras, Licenciatura en Psicopedagogía, Profesorado y Licenciatura en Historia, Profesorado y Licenciatura en Geografía, Tecnicatura y Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Comunicación Social, Ingeniería en Recursos Naturales y Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico.