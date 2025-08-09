Your browser doesn’t support HTML5 audio
En redes sociales se replicó con fuerza un pedido de donantes de sangre tipo 0- a nombre de Paula Andrea Carrillo, vecina de Río Gallegos.
Según precisó la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes (AMSA) Sede Central, quienes puedan donar deberán acercarse al Hospital Regional de la capital santacruceña. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 16:00, y los sábados, de 7:30 a 13:30.
Los requisitos para donar son:
- Presentar DNI
- Desayunar liviano (sin grasas)
- Tener entre 18 y 65 años
- Pesar más de 50 kg
“¡Tu ayuda puede salvar una vida! Gracias por difundir”, indicó una imagen difundida en Facebook.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario