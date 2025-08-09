Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En redes sociales se replicó con fuerza un pedido de donantes de sangre tipo 0- a nombre de Paula Andrea Carrillo, vecina de Río Gallegos.

Según precisó la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes (AMSA) Sede Central, quienes puedan donar deberán acercarse al Hospital Regional de la capital santacruceña. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 16:00, y los sábados, de 7:30 a 13:30.

Los requisitos para donar son:

Presentar DNI

Desayunar liviano (sin grasas)

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kg

“¡Tu ayuda puede salvar una vida! Gracias por difundir”, indicó una imagen difundida en Facebook.