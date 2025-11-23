Desde hace cuatro años, Valenziana Río Gallegos ofrece a la comunidad de la capital santacruceña muebles para el hogar.

“La gente está buscando funcionalidad”, señaló la vendedora Camila Juárez a La Opinión Austral, sobre las principales preferencias de los clientes.

Entre las propuestas de Valenziana se encuentra un juego de dormitorio con cama box multifunción con respaldo. La cama cuenta con tres cajones de cada lado y dos zapateros.

Además, mencionó: “Tenemos varias opciones, a pedido, en caso de que quieras elegir algún color específico. Si lo tenemos en el local, la entrega es inmediata”.

En cuanto a las modalidades de pago, indicó que trabajan con tarjetas de créditos bancarizadas Visa o Mastercard y tarjeta Naranja, hasta 12 cuotas sin interés.

El horario de atención al público del showroom, sito en avenida Néstor Kirchner 378, es de lunes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00. En tanto que en las redes sociales se los encuentra como Valenziana RGL.