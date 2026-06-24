Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, confirmó la realización de la tradicional Velada Patriótica en el marco de los festejos por el Día de la Independencia. El evento se llevará a cabo el próximo 8 de julio en el escenario mayor del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, con entrada libre y gratuita.

La secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea, ratificó la fecha y el lugar de la celebración central en la provincia y destacó el carácter comunitario de la propuesta.

“Queremos celebrar el día de la patria como comunidad”, expresó la funcionaria, al remarcar que el predio abrirá sus puertas a las 19:30 horas para dar inicio a una gran peña folklórica que reunirá a familias de toda la provincia.

En la misma línea, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, puso en valor el trabajo articulado entre las distintas áreas del Ejecutivo provincial para concretar un evento que busca consolidarse como un espacio de encuentro, participación y celebración popular.

Noche patria

La programación artística contará con la participación de músicos y bailarines de distintas localidades de Santa Cruz, entre ellas Caleta Olivia, Puerto San Julián y Gobernador Gregores, reforzando el carácter federal de la celebración.

La apertura del espectáculo estará a cargo de la Escuela Provincial de Danzas y el Ballet Amakaik, dando paso luego a uno de los momentos más tradicionales de la velada: la interpretación del Pericón Nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino a la medianoche.

“Estamos en la conformación de un número nacional que va a ser una sorpresa realmente para los folkloristas más tradicionales”, adelantó D’Andrea, manteniendo expectativa sobre el cierre artístico de la jornada.

Gastronomía, feria y participación comunitaria

Además de la propuesta artística, la Velada Patriótica contará con una feria gastronómica y de artesanías, con un circuito interno que estará a cargo de clubes deportivos infantiles y cooperadoras escolares, lo que permitirá generar un beneficio directo para instituciones locales.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca promover la participación familiar y el encuentro comunitario en un clima festivo, con actividades que se extenderán hasta aproximadamente las 2:30 de la madrugada del 9 de julio.

Actividades

La grilla completa de actividades será difundida en los días previos a través de las plataformas oficiales del área cultural de la provincia, incluyendo redes sociales y medios institucionales.

“El cronograma va a ser publicado en Conexión Cultura, en las redes de la provincia y en medios gráficos”, señaló la secretaria de Estado.

De esta manera, el Gobierno provincial avanza en la organización de uno de los eventos culturales más importantes del calendario santacruceño, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, promover la participación artística local y consolidar espacios de encuentro para toda la comunidad.