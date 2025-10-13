La concesionaria oficial de Chevrolet en Río Gallegos, Veneto Automotores S.A., ubicada en Avenida San Martín y Provincias Unidas, celebra a todas las madres con financiación de hasta el 100%, descuentos exclusivos y cuotas mucho más bajas.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Esta semana, cuentan con 10 promociones especiales pensadas exclusivamente para ellas, con hasta $100.000 menos en la cuota. Una oportunidad única para llevarte el auto de tus sueños y consentir a mamá como se merece. Cabe mencionar que la atención se realiza de 9:00 a 18:00 y el número de contacto es 2966-756588.

En diálogo con La Opinión Austral, el supervisor de ventas Emanuel Viera brindó más detalles de esta imperdible promoción: “Estamos con un semana realmente increíble, estamos festejando el Día de la Madre para todas esas mamás que se quieran acercar y acceder a esta gran propuesta que tenemos”.

En ese sentido, dijo que la “concesionaria pone toda la carne al asador; vamos a poder financiarte hasta el 100 por ciento del vehículo y por ser el mes de la mamá y a ella es a la que vamos a suscribir, siempre y cuando quiera, va a tener beneficios, regalos, sorpresas, descuentos“.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Y ejemplificó: “En vez de pagar una cuota de alrededor de los 400 o 430 mil, le vamos a dejar una cuota alrededor de unos 300, 340 mil pesos mensuales“. De igual forma, comentó que aceptan usados en parte de pago, no importa si es de la mamá o del papá. “Esta semana y estas 10 carpetas que tenemos son exclusivamente para ellas, así las agasajamos un poquito”, recalcó.

Por otro lado, mencionó que “tenemos la promoción para las pymes que están arrancando en la época del transporte. El plan pymes es para las aplicaciones de transporte o para la gente que tiene remis o taxi que quiere empezar a trabajar”.