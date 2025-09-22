La concesionaria oficial de Chevrolet en Río Gallegos, Veneto Automotores S.A., ubicada en Avenida San Martín y Provincias Unidas, presentó la nueva Tracker y el renovado Onix con beneficios exclusivos que estarán disponibles hasta el 27 de este mes. La atención se realiza de lunes a sábado, de 9 a 20 horas.

En diálogo con La Opinión Austral, el supervisor de ventas Emanuel Viera remarcó: “Estamos con un evento de lanzamiento con promociones exclusivas: tasa 0% de interés, entrega inmediata, plan con cuota fija y financiación por banco. La verdad es que tenemos un abanico de posibilidades para los vecinos de la localidad y o del interior”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es el plan canje. “Es un plan real: tomamos vehículos usados como parte de pago, sin importar la marca ni el modelo”, explicó el supervisor. El sistema funciona de manera rápida: “En cinco o diez minutos cotizamos tu usado, y vemos en que condición está para que puedas acceder a un 0 km”, dijo.

La propuesta incluye varias alternativas de financiación: crédito prendario con cuotas fijas, plan de ahorro y un crédito de fábrica con tasa del 0% de interés, que se empieza a abonar con una cuota mínima. Según Viera, “las cuotas estaban en 430 mil pesos y ahora, por esta semana, estamos hablando de que te quedan cuotas de alrededor de 415 o 320 mil pesos”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los modelos incluidos en la promoción son Onix, Onix Plus, Tracker, Spin, Montana y S10. En el caso de la Spin, tanto en su versión de cinco como de siete asientos, se ofrecen condiciones especiales para agencias de transporte que renueven sus unidades. Además, se dispuso un plan específico para taxis y remises, y otro para conductores de Uber que permite acceder a un vehículo de cinco o siete plazas con una cuota de 300 mil pesos mensuales.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Finalmente, Viera invitó a la comunidad a acercarse a la concesionaria: “Vamos a estar de lunes a sábado de 9 a 20 horas de corrido con una promoción única e imperdible. El momento es ahora: acercate a Avenida San Martín y Provincias Unidas que un auto te está esperando”.