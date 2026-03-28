DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA

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En el 44° aniversario de la guerra de Malvinas, el Grupo La Opinión Austral se suma a la malvinización y durante dos días albergará la propuesta “A la escuela con Malvinas”.

Destinado a instituciones educativas y a la comunidad en general, el programa es llevado adelante por el Departamento Municipal “Héroes de Malvinas”.

La propuesta consiste en realizar estampados de prendas con la temática de las islas Malvinas, especialmente pensando en chicos y chicas en edad escolar, promoviendo así el sentido de pertenencia y la memoria. También se pueden estampar mochilas, carteras, gorras, camperas, buzos, remeras, entre otras prendas, ya que las estampas transfer se adaptan a distintos tipos de tela.

En este marco, los vecinos podrán acercarse este martes 31 de marzo de 15:00 a 17:00 y el miércoles 1° de abril, de 17:00 a 19:00, al edificio del Grupo La Opinión Austral, sito en Zapiola 35, Río Gallegos.

La invitación está abierta tanto a instituciones educativas como al público en general que desee llevar a las islas Malvinas en sus prendas.

Cabe mencionar que la actividad tendrá continuidad este martes de 19:00 a 22:00 y miércoles desde las 15:00 hasta el inicio de los actos centrales en una de las carpas, durante la vigilia en el monumento.