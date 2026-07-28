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Este martes 28 de julio de 2026, la provincia de Santa Cruz conmemoró el Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina, una fecha instituida por la Ley Provincial N.º 3920 para reafirmar el compromiso permanente con la defensa de la soberanía nacional y mantener viva la memoria sobre la causa Malvinas.

En Río Gallegos, a las 16:00 se realizó un acto con el tradicional izamiento de la bandera argentina en la Plaza “Crucero ARA General Belgrano”, ubicada en la intersección de las avenidas Gregores y Crucero General Belgrano.

La ceremonia contó con la participación de los veteranos de la Guerra de Malvinas Alfredo Tarcaya, Hugo Almada, Ramón Quebedo y Nicolás Albarracín, quienes encabezaron el homenaje y compartieron un momento de reflexión junto a los presentes.

Además, exhibieron una bandera blanca con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, similar a la que mostró la Selección Argentina durante el partido frente a Inglaterra en el Mundial 2026, en un gesto que volvió a poner en primer plano el histórico reclamo argentino por la soberanía de las islas.

Alfredo Tarcaya, sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano, y su nieto con una bandera de “Las Malvinas son Argentinas”

La conmemoración se enmarca en la Ley Provincial N.º 3920, sancionada por la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz el 27 de marzo de 2025 y promulgada mediante el Decreto N.º 0359, que establece el 28 de julio como “Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina”. La fecha recuerda el aniversario de la realización del primer mapa de las Islas Malvinas, elaborado en 1520 por la expedición española de Magallanes. “Esta cartografía es la evidencia decisiva del descubrimiento español de las Islas Malvinas, cartografía recuperada recientemente que permite establecer fehacientemente la pertenencia territorial de las Islas a la Nación Argentina”, señala el documento.

La normativa dispone además que cada 28 de julio se desarrollen los actos oficiales correspondientes y que el Consejo Provincial de Educación impulse actividades en todos los niveles del sistema educativo para rememorar, destacar y reflexionar sobre este hecho histórico y la importancia de la integridad territorial argentina.

De este modo, la jornada renovó también el homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional en el Atlántico Sur durante la Gesta de Malvinas de 1982, reafirmando el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Una causa que permanece vigente y ocupa un lugar fundamental en la memoria colectiva, la historia y la identidad de los santacruceños.