Vialidad realiza trabajos preventivos con líquido antihielo y distribución de sal en rutas de Santa Cruz: piden transitar con extrema precaución Las tareas se desarrollan sobre la Ruta Provincial N° 5, entre Güer Aike y La Esperanza, y en la Ruta Nacional N° 40, en el tramo Julia Dufour–Turbio Viejo. Desde Vialidad solicitaron a los conductores reducir la velocidad y circular con extrema precaución debido a las condiciones invernales.

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En el marco del Plan Invernal 2026, la Administración General de Vialidad Provincial intensificó este viernes las tareas preventivas sobre distintas rutas de Santa Cruz, con trabajos de riego de líquido antihielo y distribución de sal para reducir los riesgos que generan las bajas temperaturas y la formación de hielo sobre la calzada.

Desde el Distrito Vial Río Gallegos informaron que se inició el riego de líquido antihielo sobre la Ruta Provincial N° 5, en el tramo que une Güer Aike con La Esperanza, mediante una camioneta de apoyo especialmente destinada a estas tareas.

El objetivo de estas acciones es prevenir la formación de hielo, mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial para todos los usuarios que circulan por este corredor, especialmente durante la temporada invernal.

Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal vial que trabaja en el sector.

Distribución de sal en la Ruta Nacional 40

Por otra parte, la Delegación Vial 28 de Noviembre informó que personal vial se encuentra realizando tareas de distribución de sal sobre la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Julia Dufour y Turbio Viejo, con el fin de mejorar las condiciones de circulación ante la presencia de hielo.

El parte oficial, emitido este 10 de julio a las 12:20, recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, conducir con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que desarrolla los trabajos sobre la ruta.

Desde Vialidad recuerdan que las condiciones climáticas pueden variar rápidamente durante el invierno, por lo que recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar y extremar las medidas de seguridad al volante.