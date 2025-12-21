En una mañana cargada de emoción y sentimiento patrio, el tradicional izamiento dominical de Río Gallegos se transformó en el escenario de un reconocimiento necesario. Víctor Toledo, el hombre que hoy lleva las riendas de “Fogón Nativo“, recibió una distinción por las cuatro décadas de vigencia de este programa emblemático de LU14. Entre el frío patagónico y el calor de los vecinos, la jornada no fue solo un acto protocolar, sino la reafirmación de un compromiso inquebrantable con nuestras raíces, esas que Toledo defiende con uñas y dientes desde la radiofonía santacruceña.

La historia de este presente se remonta a un legado que Toledo recibió en el momento más difícil de su vida. Tras la partida de Eduardo Berdaguer en mayo de 2015, Víctor asumió la responsabilidad de continuar con un espacio que es mucho más que música y palabras; es un refugio para la cultura criolla. Él mismo recuerda conmovido aquel traspaso de mando en una cama de hospital, donde Eduardo, afectado por una enfermedad terminal, le pidió que no dejara morir el programa.

Este domingo hubo baile tras el izamiento. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Esta promesa se forjó mientras Toledo luchaba por volver a caminar tras un grave accidente sufrido en 2014, demostrando que la pasión por lo nuestro es, muchas veces, el motor que permite superar las adversidades más duras.

Para Toledo, difundir la tradición no es una pose ni una actuación de domingo; es una forma de vida que heredó de sus abuelos y padres. Su labor se centra en lo que él define como defender nuestra cultura con humildad y respeto hacia el oyente. En sus palabras, llevar adelante este programa implica lidiar con “palos en la rueda”, pero el objetivo final siempre es el mismo: que el sentimiento de argentinidad no se pierda en las nuevas generaciones.

“Un pueblo que pierde sus raíces, sus tradiciones y su cultura, pierde su identidad como Nación“, sostuvo con la convicción de quien sabe que la radio llega a cada puesto y estancia donde el trabajador rural encuentra en su voz una compañía familiar.

La pedagogia

El compromiso de Toledo también se extiende a la pedagogía de lo propio, haciendo especial hincapié en que los niños y jóvenes deben conocer la historia que forjó a caballo el General San Martín junto a los gauchos de Güemes. En este contexto, el conductor reivindica la figura del paseo criollo, una expresión que prefiere por encima de la palabra “desfile”, recordando que antiguamente el gaucho salía a pasear los domingos con su mejor pilcha y su caballo más cuidado para lucirse ante el pueblo. Esta visión busca desmitificar que el folklore sea algo exclusivo de la gente mayor, celebrando ver a tantos chicos interesados en participar y mantener viva la llama de la tradición en ciudades como Río Gallegos o El Calafate.

Vecinos bailando este domingo en Kirchner y San Martín. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

A pesar de los desafíos logísticos para celebrar este aniversario de la manera que soñaba, con un escenario al aire libre, ballets y una torta gigante para los vecinos, el espíritu festivo se trasladó a los estudios de la radio. La celebración continuó con una transmisión en vivo para toda la provincia, reafirmando el vínculo de Fogón Nativo con sus seguidores, aquellos que sintonizan la radio en cada rincón de Santa Cruz. Como bien dice Toledo, “la tradición no se lleva solo en la vestimenta impecable de botas y bombachas de campo, sino que se lleva arraigada en el interior“.