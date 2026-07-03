Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia de Vida, la perrita rescatada del basural de Río Gallegos tras haber sido quemada y presuntamente arrojada con vida a un pozo, continúa conmoviendo a la comunidad. A dos días de que el caso tomara estado público, la rescatista Carolina Patán informó un nuevo parte médico que confirmó que el animal presenta lesiones de mayor gravedad, aunque continúa luchando por recuperarse.

“VIDA, así se llama esta perrita que literalmente le hace un homenaje a la supervivencia. Luego de ser quemada e intentado enterrar viva en el basural, sigue luchando”, escribió Patán en sus redes sociales.

Según detalló, los nuevos estudios veterinarios revelaron que la perra tiene el fémur de la pata trasera izquierda quebrado en dos partes, además de lesiones en una de sus patas delanteras. Durante la jornada también se le realizaron análisis de sangre y continúa bajo medicación mientras avanza con distintos estudios para evaluar su estado general.

“Es fuerte a pesar de sus 12 años aproximadamente. Agradezco tanto la ayuda de todos ustedes, de cada uno que aportó para atenderla y por preguntar por su estado”, expresó la rescatista.

Un caso de crueldad animal que conmocionó a Río Gallegos

El caso salió a la luz el pasado 30 de junio, cuando voluntarios lograron rescatar a la perra del basural municipal segundos antes de que una máquina cubriera con tierra el pozo donde había sido arrojada.

Al momento del rescate, el animal presentaba graves quemaduras, múltiples golpes y no podía mantenerse en pie. Posteriormente, los estudios también detectaron que tenía una antigua intervención en una de sus patas, con un clavo o pieza metálica producto de una fractura previa, lo que hizo suponer que en algún momento pudo haber tenido una familia.

La denuncia, impulsada por organizaciones proteccionistas y una trabajadora del predio, apunta a que la perra habría sido arrojada con vida al basural por personal de Control Animal del Municipio. La causa ya fue presentada ante la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde la agrupación proteccionista Valentín en Cada Huella ratificaron la denuncia penal y solicitaron que el hecho no quede impune.

La organización sostuvo que existen testimonios, registros y otros elementos que deberán ser incorporados a la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, Vida continúa bajo tratamiento veterinario. Su recuperación demandará tiempo, controles médicos y nuevos estudios, por lo que la campaña solidaria para afrontar los gastos continúa abierta gracias a la colaboración de vecinos que siguen de cerca su evolución.