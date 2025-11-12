Your browser doesn’t support HTML5 audio
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Río Gallegos y anunció que se espera una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 8°C.
Durante la tarde se prevén lloviznas aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40%. El viento soplará del Suroeste con intensidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h.
Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado y la temperatura descenderá a unos 10°C. El viento rotará hacia el Oeste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de entre 70 y 78 km/h. No se esperan lluvias significativas.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored
Según el portal Meteored, este miércoles se presentará con cielo entre despejado y parcialmente nublado, aunque persistirán los fuertes vientos del Oeste. La temperatura máxima será de 16°C y la mínima de 10°C.
El viento será protagonista durante toda la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 95 km/h durante la tarde, especialmente entre las 14 y 17 horas. La sensación térmica se mantendrá cercana a los valores reales, y el índice UV llegará a 6 (Alto) hacia el mediodía, por lo que se recomienda el uso de protector solar de factor 15-25 si se realizan actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru
De acuerdo con los datos de Windguru, se espera un miércoles ventoso, con vientos del Oeste predominantes durante todo el día. Las velocidades se mantendrán entre 28 y 33 nudos (52 a 61 km/h), con ráfagas máximas de hasta 49 nudos (91 km/h) hacia el mediodía.
La temperatura oscilará entre los 11°C y 15°C, sin probabilidad de precipitaciones significativas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de nubosidad alta durante la tarde.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario