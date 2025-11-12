Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Río Gallegos y anunció que se espera una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 8°C.

Durante la tarde se prevén lloviznas aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40%. El viento soplará del Suroeste con intensidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado y la temperatura descenderá a unos 10°C. El viento rotará hacia el Oeste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de entre 70 y 78 km/h. No se esperan lluvias significativas.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según el portal Meteored, este miércoles se presentará con cielo entre despejado y parcialmente nublado, aunque persistirán los fuertes vientos del Oeste. La temperatura máxima será de 16°C y la mínima de 10°C.

El viento será protagonista durante toda la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 95 km/h durante la tarde, especialmente entre las 14 y 17 horas. La sensación térmica se mantendrá cercana a los valores reales, y el índice UV llegará a 6 (Alto) hacia el mediodía, por lo que se recomienda el uso de protector solar de factor 15-25 si se realizan actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

De acuerdo con los datos de Windguru, se espera un miércoles ventoso, con vientos del Oeste predominantes durante todo el día. Las velocidades se mantendrán entre 28 y 33 nudos (52 a 61 km/h), con ráfagas máximas de hasta 49 nudos (91 km/h) hacia el mediodía.

La temperatura oscilará entre los 11°C y 15°C, sin probabilidad de precipitaciones significativas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de nubosidad alta durante la tarde.