Este sábado, la Escuela N° 63 “Piloto Capitán Danilo Bolzán” de Río Gallegos, dejó de ser por un día un espacio de pizarrones y tizas para transformarse en un motor de gestión pública. En pleno Barrio Belgrano, cientos de vecinos se volcaron masivamente a un operativo territorial que buscó acortar distancias entre las necesidades de la gente y las respuestas oficiales.

Uno de los sectores más demandados fue, sin dudas, el Registro Civil. La posibilidad de tramitar el DNI, cambios de domicilio o actas de nacimiento de forma totalmente gratuita fue el gran imán de la jornada. Una de las vecinas presentes, al ser consultada sobre la afluencia de público, fue tajante: “Cuando no tenés que pagar nada y te ayuda el Estado, la gente viene. Esto muestra la necesidad que hay”.

La salud no se quedó atrás en este despliegue. En un ala del establecimiento, el Ministerio de Salud instaló un vacunatorio completo y puestos de testeo rápido. Melisa, integrante del equipo sanitario, subrayó la importancia de la prevención: “Estamos haciendo colocación de vacunas de todo el calendario y testeos de VIH y sífilis que tardan solo 10 minutitos con un pinchazo en el dedo”.

Largas filas afuera del colegio. FOTO: JOSÉ SILVA

El tema tarifario, una preocupación que quema en cada hogar, también tuvo su espacio. Personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) asesoró sobre subsidios y consumos. Carla, del área comercial, explicó que trabajan para que el vecino recupere beneficios que quizás perdió por falta de información: “Estamos ayudando a que puedan volver a recuperar el subsidio para que sea todo más tranquilo y llevadero”. En una charla que resonó por su practicidad, se brindaron consejos de ahorro doméstico: “Conviene más calentar el agua para el mate con la pava tradicional que con la eléctrica; gasta menos”.

La vulnerabilidad social y la seguridad fueron abordadas con sensibilidad. Alberto Martínez, subsecretario de Políticas Alimentarias, confirmó que la Tarjeta Social ya alcanza a más de 3.000 titulares, con montos que llegan hasta los 100.000 pesos. “Ampliamos el protocolo para la inclusión de titulares porque sabemos que la situación macroeconómica está complicada y tenemos que estar presentes”, señaló el funcionario.

La educación y el futuro de los pibes tuvieron su lugar con el trámite del Boleto Estudiantil Gratuito. Verónica Soria, de la Subsecretaría de Transporte, recordó que el año pasado el beneficio alcanzó a 17.000 alumnos y que este año el compromiso se mantiene firme. “El gobierno provincial garantiza dos viajes diarios a cero pesos para todos los niveles educativos; es un derecho del alumno”, afirmó, llevando alivio a las familias que enfrentan el inicio del ciclo lectivo.

Hacia el final de la tarde, el gimnasio de la escuela era pura vida con chicos en la palestra de escalada y partidos de ping-pong. Gabriel Murúa, secretario de Deportes, reflexionó sobre la importancia de recuperar estos espacios frente al avance de la tecnología: “No veo a nadie con una pantalla; esos espacios donde tienen que resolver situaciones en conjunto hay que preservarlos”. La jornada cerró con la promesa de replicar esta mística de trabajo el próximo 20 de marzo en Caleta Olivia.