Autobahn, concesionaria oficial de Volkswagen en Río Gallegos, presenta una propuesta imperdible para quienes desean acceder a su próximo 0 km con facilidades únicas: financiación a tasa 0%, entrega desde la segunda cuota y la posibilidad de elegir entre los modelos más destacados de la marca.

Con solo $300.000 mensuales podés comenzar a invertir en tu próximo Volkswagen. Los interesados pueden acercarse al local ubicado en Paseo de los Arrieros 1892, frente a Autovía, o consultar mediante el enlace https://wa.me/542966700203?text=Promolaopinion.

conversó con, asesora de ventas, sobre esta gran oportunidad destinada a: “Hoy tienen la posibilidad de retirar un auto cero kilómetro a partir de cuota dos, desde diciembre. Son los primeros patentamientos de este 2026”, dijo, y remarcó: “En esta oportunidad, tienen la posibilidad de”.

Además, sostuvo que “dentro de esos vehículos está el Volkswagen Tera (…) la verdad que en prestaciones es un vehículo bastante completo y, bueno, es el más económico hoy de la marca y el más vendido en estos últimos tres meses. Y a partir del Tera, tenés lo que es Nivus, Virtus, T-Cross y la nueva pick-up, la Amarok”.

Débora precisó que “tenemos distintas financiaciones, tenés la oportunidad de financiar el 100 por ciento del valor de tu unidad, tenés la posibilidad de financiar el 70 o 60 por ciento. O sea, con una mínima integración podés retirar un 0 kilómetro, incluso hacerlo sin capital en el caso de un vehículo 100 por ciento financiado”.

A propósito, hizo hincapié: “Súper recomendable, como decíamos, a partir de 300 mil pesos mensuales podés invertir sobre tu unidad, incluso hacer el retiro de alguna de nuestras unidades sin capital, que eso es lo primordial”. Y cerró: “Ahora vamos a trabajar este fin de semana con solicitudes con entregas pactadas y aseguradas, para que aquel vecino o chico que quiera comenzar a invertir hoy tenga, obviamente, la fecha pactada de la entrega de su unidad y pueda también elegirla a partir del mes de diciembre y patentar los primeros autos del 2026”.