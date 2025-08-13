Volkswagen Tera: la presentación oficial del nuevo SUV más económico de la marca en Río Gallegos Autobahn presentó en Río Gallegos el nuevo Volkswagen Tera, el SUV más económico de la marca, con diseño moderno, motores eficientes y promociones especiales de lanzamiento para los vecinos de Santa Cruz.

El concesionario oficial Volkswagen Autobahn presentó este miércoles en Río Gallegos el nuevo Volkswagen Tera, un SUV que llega para convertirse en el modelo más económico de la marca y el sucesor espiritual del icónico Gol. Con un diseño moderno, bajo consumo y precios competitivos, la unidad ya está disponible para que los vecinos de Santa Cruz la conozcan y la reserven.

El gerente de ventas Esteban Valverdis destacó que el Tera “es el nuevo ícono de Volkswagen, pensado para ser accesible, económico y versátil, ideal tanto para la ciudad como para viajes en ruta”. Disponible con motor 1.6 MSI o 1.0 turbo, el vehículo promete bajo consumo y un torque de 170 Nm, ofreciendo un equilibrio entre potencia y eficiencia.

Diseño y prestaciones del nuevo Tera de Volkswagen

El Volkswagen Terra se presenta en seis colores y cuatro versiones, con opciones de caja manual o automática. Entre sus características se incluyen:

Portaequipaje de serie.

Baúl amplio para su segmento.

Equipamiento de confort superior al promedio de modelos de entrada.

Su precio de lanzamiento en Argentina es de $29.900.000, posicionándose como el SUV más económico de Volkswagen.

Promociones de lanzamiento en Río Gallegos

Volkswagen quiere conquistar el segmento SUV con un modelo que combina estilo, eficiencia y buen precio. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante la Semana Tera, Autobahn ofrece condiciones especiales para la compra:

Si el cliente posee un usado valuado en más de $9.000.000, puede retirar un Tera con el resto financiado a tasa 0% .

. También hay planes para quienes no tienen vehículo para entregar, con opciones de financiación total para otros modelos como el Volkswagen Virtus.

Disponibilidad y horarios

La presentación del Volkswagen Tera se realiza de forma simultánea en todo el país. En Río Gallegos, los interesados pueden acercarse a Paso de los Arrieros 1892, sobre la colectora de la Autovía, cerca de la rotonda de la Bark.

Horario especial de lanzamiento: hasta el domingo, de 9 a 20 horas.

hasta el domingo, de 9 a 20 horas. Teléfono y WhatsApp: 2966 70 1921.

Con esta llegada, Volkswagen busca conquistar el segmento SUV de entrada con un modelo que combina accesibilidad, estilo y eficiencia, y que ya despierta gran interés entre los santacruceños.