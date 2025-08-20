Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el concesionario oficial Autobahn Volkswagen, ubicado en Paseo de los Arrieros 1892, se presentó la preventa del nuevo Volkswagen Tera, un modelo que combina la versatilidad de un SUV con el diseño compacto de un hatchback. La novedad ya genera gran expectativa entre los vecinos de Santa Cruz.

El asesor comercial Bautista destacó: “El Tera llega con un precio muy accesible y una financiación 70/30 directo de fábrica, con adjudicación asegurada y cupos limitados. Es una oportunidad para que los vecinos de Río Gallegos, Calafate, Puerto San Julián y toda la provincia puedan acceder a un vehículo nuevo con planes flexibles”.

Diseño moderno y espacioso: así es el Volkswagen Tera, el SUV compacto más accesible de la marca. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Características del Volkswagen Tera

Motor 1.6 de 16 válvulas , el mismo que equipaba al clásico Golf.

, el mismo que equipaba al clásico Golf. Caja manual de 5 velocidades .

. Llantas de aleación de serie .

. Amplio espacio interior y baúl de gran capacidad .

y . Diseño pensado para la familia, con la confiabilidad característica de Volkswagen.

Este nuevo lanzamiento refuerza el segmento de autos compactos y promete convertirse en una alternativa competitiva por su durabilidad, rendimiento y accesibilidad.

Con motor 1.6 de 16 válvulas y caja manual, el Volkswagen Tera llega para conquistar el mercado santacruceño. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Financiación y preventa

Durante esta etapa de lanzamiento, el Tera puede adquirirse con un esquema de financiación 70/30:

Se abona el 70% del valor en cuotas, con montos desde $310.000 mensuales .

. El 30% restante se completa para la adjudicación del vehículo.

Además, existe la posibilidad de acceder mediante la modalidad “llave por llave”, entregando un usado como parte de pago.

Otras opciones disponibles

Autobahn también ofrece en preventa el Volkswagen Virtus, un sedán confiable con motor 1.6, que se comercializa con financiación 100% directa de fábrica, sin necesidad de capital inicial. Esto permite a los clientes sumar un nuevo 0 km a la familia sin entregar un vehículo previo.

El Volkswagen Virtus ofrece financiación 100% directa de fábrica y sin capital inicial, disponible en Autobahn Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Dónde conocerlo

El Volkswagen Tera y el resto de la gama pueden conocerse en el concesionario oficial de Volkswagen en Río Gallegos:

Paso de los Arrieros 1892, sobre colectora de la Autovía.

Teléfono y WhatsApp: 2966 389386 .

. Horarios: de lunes a viernes hasta las 20 horas.

La preventa del Tera estará disponible hasta el viernes, con cupos limitados. “Invitamos a todos los vecinos de la provincia a acercarse o comunicarse. Esta es la oportunidad de acceder a un Volkswagen 0 km con planes realmente accesibles”, concluyó Bautista.