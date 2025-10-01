Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa de transporte público CityBus fue víctima de un nuevo hecho de vandalismo en Río Gallegos.

El ataque ocurrió este martes, aproximadamente a las 11:00, en la intersección de las calles 13 y 44, del barrio Bicentenario. Los responsables fueron fotografiados y la denuncia fue radicada en sede policial.

Desde CityBus recordaron que a partir del momento en que se hicieron cargo del servicio ya se han registrado 21 hechos de vandalismo similares, con roturas a los paneles vidriados de los colectivos, poniendo en riesgo la integridad física, tanto de los usuarios como de los choferes.

Por otro lado, respecto a lo sucedido en el último ataque, pudieron registrar a dos personas responsables de este incidente, donde afortunadamente nadie salió lastimado.

La empresa informó que llevará adelante todas las medidas para dar con los responsables de poner en riesgo la vida de las personas que viajaban en el colectivo y del trabajador de la empresa, mediante acciones legales.

Asimismo, agradecen a la comunidad cualquier información que puedan brindar sobre los responsables del ataque vandálico.