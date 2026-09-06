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Veteranos de Malvinas participaron del tradicional izamiento dominical en Río Gallegos. En ese marco, Walter Chávez, delegado de la Agrupación Gesta de Malvinas, dialogó con La Opinión Austral sobre los recientes anuncios del presidente Javier Milei vinculados con la soberanía sobre las Islas Malvinas.

“A nosotros todo lo que sea Malvinas y que reivindique la soberanía, lo tomamos bien”, afirmó Chávez, quien valoró las iniciativas anunciadas por el Gobierno nacional, aunque pidió esperar a que se concreten.

“Todas estas movidas que se hagan por malvinizar son bienvenidas. No dejamos de esperar a ver qué es lo que pasa, porque muchas veces se habla mucho y en realidad de acción muy poco”, sostuvo.

Veteranos de Malvinas acompañaron el tradicional izamiento dominical.

Consultado sobre el cambio de postura de Milei respecto de la causa Malvinas, el veterano señaló: “Todo cambio para bien, lo tomamos bien”. Y agregó: “En su momento hizo declaraciones que por ahí a nosotros no nos cayó bien, pero si tiene cambios y hace a la soberanía, bienvenido sea”.

Finalmente, Chávez aclaró que el respaldo a las políticas vinculadas con Malvinas no implica un acompañamiento necesario al Gobierno Nacional. “Nosotros no somos partidarios, no apoyamos políticamente a ningún partido político, pero todo aquel que apuesta a la soberanía nosotros siempre vamos a estar de ese lado”,