Luego de días marcados por la incertidumbre y una búsqueda intensa, finalmente apareció el ganador del Quini 6 que obtuvo más de $2.372 millones en la localidad rionegrina de El Bolsón. El afortunado se presentó al filo del plazo legal para cobrar el premio y evitó que el pozo más grande en la historia del juego en la provincia quedara sin dueño.

El boleto fue jugado en la agencia oficial N°64, situada en Sarmiento 2388, pleno centro de la ciudad, y salió favorecido en la modalidad Tradicional con los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29, correspondientes al sorteo del 28 de octubre.

El reglamento del Quini 6 establece un límite de 15 días corridos para reclamar el premio. Si no se presentaba dentro de ese período, perdía automáticamente el derecho al cobro. Tanto la Lotería Nacional como la agencia difundieron un llamado público en distintos medios con el objetivo de localizar al ganador.

La dueña del local, Cecilia Aleuy, describió el momento con claridad: “El ganador escuchó las noticias, me escuchó a mí pidiendo que por favor se acercara porque tenían tiempo hasta el 10. Había tenido problemas personales y no había podido venir”, contó.

Según añadió la comerciante, el hombre desconocía por completo su buena fortuna y llegó al negocio solo movido por la curiosidad. En diálogo con Cadena 3, explicó: “Él llegó sin saber nada. Escuchó que había un nuevo millonario por la radio, pero no había podido venir antes porque tuvo problemas con el auto. Cuando mi empleada le pidió pasar a la oficina y le contamos, casi se desmaya. No lo podía creer”, dijo entre risas.

Con este desenlace, El Bolsón quedó como escenario de uno de los premios más altos entregados por la Lotería Nacional, un episodio que sorprendió a la comunidad y despertó la intriga de los vecinos, deseosos de identificar al nuevo millonario que prefiere mantener el anonimato.