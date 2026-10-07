Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una chacra de montaña busca voluntarios de entre 20 y 50 años para colaborar en tareas de mantenimiento, huerta y limpieza. A cambio ofrece alojamiento, tres días libres por semana e internet. Los pasajes, la comida, el seguro de viaje y los traslados quedan a cargo de cada persona.

La propuesta puede resultar tentadora para quienes sueñan con pasar una temporada en la Patagonia, pero no se trata de una estadía sin obligaciones. La chacra de El Bolsón busca voluntarios que aporten 20 horas de trabajo semanales y estén dispuestos a colaborar en distintas tareas del lugar.

Qué tareas hay que hacer

Las actividades varían según la época del año. Entre las tareas mencionadas están el mantenimiento general, la carpintería y las reparaciones pequeñas, la poda, la jardinería, la huerta y el cuidado del gallinero. También se necesita ayuda con la limpieza y el orden de la cocina, los dormitorios, los baños y los espacios comunes, además de tareas de siembra y cosecha.

La convocatoria apunta a personas prácticas, responsables y con iniciativa, dispuestas a involucrarse en las actividades cotidianas. No establece una duración mínima ni máxima para la estadía.

Qué incluye el alojamiento y qué gastos quedan afuera

Los voluntarios tienen tres opciones para dormir: una cama en una habitación compartida con otros viajeros, un lugar en el cuarto del equipo o una carpa en el sector de campamento. También pueden usar una cocina equipada para preparar sus comidas, aunque cada participante debe hacerse cargo de sus propios alimentos.

El lugar ofrece internet de alta velocidad y un espacio para quienes quieran trabajar a distancia. Además, hay tres días libres por semana para recorrer la zona o descansar. Sin embargo, la propuesta no cubre los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa. En otras palabras, el alojamiento no tiene costo, pero llegar hasta El Bolsón y mantenerse durante la estadía requiere gastos propios.

Quiénes pueden postularse

La publicación establece como requisitos tener entre 20 y 50 años, hablar español con fluidez y contar con un nivel inicial de inglés. Se aceptan postulaciones individuales, en pareja o de a dos.

También hay pautas de convivencia: cuidar las instalaciones, herramientas y utensilios; dejar limpios los espacios comunes después de usarlos y avisar si algo se rompe. La limpieza se organiza mediante un cronograma compartido y se prevén reuniones semanales con el anfitrión para conversar sobre dudas o propuestas. Si alguien incumple las reglas de manera reiterada, pueden pedirle que deje el voluntariado.

La convocatoria está publicada en Worldpackers y, según el perfil, cuenta con una calificación de 5 sobre 5 en las reseñas. En la plataforma también aparecen otras experiencias de intercambio de alojamiento por trabajo en El Bolsón y distintos puntos de la Patagonia, especialmente en Bariloche. Para postularse, hay que registrarse en el sitio y completar los datos solicitados.