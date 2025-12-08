Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad rionegrina de Allen permanece conmocionada tras la desaparición de un hombre de 34 años que ingresó al agua para rescatar a su hijo de seis años y fue arrastrado por la corriente del Arroyón. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, en el área de La Puntilla, una zona no habilitada como balneario debido a los riesgos que presentan sus corrientes, desniveles y pozones.

De acuerdo con la Policía de Río Negro, el menor se había arrojado a un sector prohibido del cauce, lo que obligó al padre a ingresar inmediatamente para intentar salvarlo. Mientras los equipos de rescate lograron asistir al niño a tiempo, el adulto no pudo salir y desapareció río abajo.

Operativo de búsqueda: dos días de rastrillajes sin resultados

Desde el momento del hecho, se desplegó un importante operativo encabezado por Bomberos Voluntarios de Allen y Defensa Civil, con apoyo de Prefectura Naval de Neuquén. Este lunes se inició el segundo día de tareas, con rastrillajes intensos tanto en el cauce como en la zona costera.

“Se está trabajando intensamente desde ayer con rastrillajes. Está colaborando Prefectura Naval con la búsqueda”, confirmaron desde la Policía.

Las autoridades indicaron que los trabajos se concentran en las áreas donde la correntada suele generar sectores profundos y remolinos que dificultan la visibilidad y la recuperación de personas arrastradas por el agua.

Mientras tanto, el menor permanece fuera de peligro tras la rápida intervención de los equipos especializados.

Un lugar marcado por la peligrosidad

El Arroyón, en Allen, no está habilitado para actividades recreativas ni para bañarse. La zona ha sido reiteradamente señalada por sus riesgos invisibles: corrientes intensas, desniveles abruptos, pozones, piedras resbaladizas y cambios de caudal repentinos.

Las autoridades insisten en que el sector presenta un alto nivel de peligrosidad incluso para personas adultas que saben nadar. El ingreso al agua, advierten, puede terminar en situaciones difíciles de revertir sin equipos profesionales.

Recomendaciones para evitar tragedias en zonas no habilitadas

Tras el hecho, organismos de seguridad volvieron a difundir una serie de recomendaciones para prevenir accidentes similares en ríos y arroyos de la región:

Evitar ingresar al agua en sectores no habilitados, donde pueden existir correntadas, pozones y cambios de nivel.

No permitir que niños o adolescentes se acerquen solos a la orilla.

No intentar rescates sin conocimientos técnicos ni elementos adecuados. Un rescatista sin capacitación también pone en riesgo su vida.

Respetar siempre las señalizaciones de peligro y advertencias oficiales.

No nadar en ríos o arroyos después de lluvias, debido al aumento repentino del caudal.

Llamar de inmediato a emergencias ante cualquier situación de riesgo.

Enseñar a los más pequeños a identificar zonas peligrosas y a no jugar cerca del agua sin supervisión.