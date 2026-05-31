Video | Una estampida de más de 500 delfines maravilló frente a las costas de Las Grutas Las impactantes imágenes fueron captadas por un dron frente a la costa rionegrina. La escena mostró a cientos de cetáceos desplazándose en perfecta sincronía sobre las aguas del Golfo San Matías.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las aguas del Golfo San Matías volvieron a ofrecer una escena extraordinaria. Más de 500 delfines comunes (Delphinus delphis) fueron registrados frente a la costa de Las Grutas mientras avanzaban a gran velocidad en una formación que se extendía por aproximadamente un kilómetro, generando una de las postales naturales más impactantes de la temporada en Río Negro.

El fenómeno fue captado desde el aire por el especialista en drones Maximiliano Cartés, quien logró documentar la magnitud del grupo y la sorprendente sincronización de los cetáceos. Las imágenes muestran a cientos de ejemplares emergiendo y sumergiéndose al mismo tiempo, formando una extensa columna en movimiento sobre las aguas del mar argentino.

Con los característicos acantilados de Las Grutas y el perfil urbano de la ciudad como telón de fondo, el registro ofrece una perspectiva privilegiada de uno de los espectáculos naturales más impresionantes que puede brindar la fauna marina de la región.

Al compartir el video, Cartés describió la experiencia con entusiasmo: “Más de 500 delfines en estampida frente a Las Grutas. Un registro que estalla de energía. Delfines comunes cortando el mar en una sincronía perfecta, formando un cordón interminable de aproximadamente un kilómetro de extensión. Ver a cientos de ejemplares salir en simultáneo a toda velocidad, con nuestros acantilados y la ciudad de fondo, es una de las postales más imponentes que nos regaló el Golfo San Matías”.

Las imágenes generaron asombro entre vecinos, turistas y usuarios de redes sociales, quienes destacaron la belleza del fenómeno y la riqueza natural de la costa rionegrina.

Por qué se reúnen tantos delfines en el Golfo San Matías

Especialistas explicaron que este tipo de concentraciones suele registrarse durante esta época del año, cuando grandes cardúmenes ingresan al Golfo San Matías. La abundancia de alimento atrae a los delfines, que aprovechan estas condiciones favorables para alimentarse y desplazarse en grupos numerosos.

El avistamiento reafirma el enorme valor ambiental y turístico rionegrino. Cada año, la biodiversidad marina del Golfo San Matías convierte a Las Grutas en uno de los destinos más atractivos de la Patagonia, ofreciendo experiencias únicas para quienes visitan la región.