Encontraron a la adolescente de 14 años que había desaparecido en Río Turbio La Policía de Santa Cruz difundió este martes un pedido de colaboración para localizar a la joven, quien finalmente fue hallada sana y salva durante las primeras horas de la tarde.

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La Policía de Santa Cruz había solicitado la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Nayla Abril Ávalos Ovando, una adolescente de 14 años desaparecida en Río Turbio.

Luego de que se difundiera su imagen y características para que los vecinos pudieran reconocerla y alertar al número de emergencias 911 o a la comisaría más cercana, finalmente se dio a conocer la buena noticia de que fue hallada.

Según precisaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, durante las primeras horas de la tarde la joven fue encontrada en buen estado de salud.