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Dos jóvenes oriundos de Río Turbio protagonizaron un accidente sobre la Ruta Nacional 40, a pocos metros de la Delegación Vial de 28 de Noviembre.

Se trataba de un joven de 21 años y una joven de 19, quienes circulaban a bordo de un Renault Kwid cuando, por motivos que son materia de investigación, el conductor realizó una maniobra en “U” sobre la ruta y perdió el control.

El automóvil se despistó y terminó volcando. A pesar del impacto, ambos ocupantes lograron salir ilesos.

Por precaución, los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital de 28 de Noviembre, donde fueron evaluados por profesionales médicos.

En el lugar, personal policial también realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo.

Asimismo, los efectivos policiales permanecieron en la zona para resguardar el Renault Kwid y garantizar la seguridad de quienes circulaban por ese tramo de la Ruta 40 mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.