Un águila herida fue rescatada el sábado 21 de febrero en la vera de la Ruta Nacional 40, en cercanías de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. El ave había caído al suelo tras una pelea con otras aves y estaba a punto de ser atacada por un perro cuando vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades.

El operativo fue encabezado por la delegación del Consejo Agrario Provincial (CAP) en Río Turbio, tras recibir una notificación de la organización Huellas Patagónicas.

Según informaron desde el CAP, el aviso permitió activar rápidamente el protocolo de rescate de fauna silvestre. Cuando el personal llegó al lugar, el ave ya estaba siendo resguardada por vecinos que evitaron que el perro la atacara.

De acuerdo con los primeros informes, el águila había protagonizado una pelea con otras aves, lo que provocó su caída al suelo. Afortunadamente, tras ser evaluada, se constató que no presenta lesiones de gravedad.

Actualmente, el animal se encuentra en buen estado general y, si evoluciona favorablemente, será liberado en las próximas horas en su hábitat natural.

Protección de la fauna en Santa Cruz

Desde el Consejo Agrario Provincial destacaron la rápida intervención de los vecinos y agradecieron su compromiso con la protección de la fauna autóctona.

El organismo reafirmó su labor en la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas de Santa Cruz, especialmente en zonas rurales y rutas donde es frecuente la presencia de animales silvestres.

El rescate del águila en la Ruta 40 vuelve a poner en valor la importancia de la denuncia temprana y el trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades para preservar la fauna patagónica.