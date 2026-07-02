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Un sismo de magnitud 4.2 se registró durante la tarde del miércoles 1 de julio de 2026 en la provincia de Santa Cruz, con epicentro ubicado a unos 49 kilómetros de Río Turbio, de acuerdo con la información publicada por el sitio especializado VolcanoDiscovery.

El movimiento sísmico ocurrió a las 18:35 (GMT-3) y fue catalogado de intensidad ligera. Si bien no se pudo determinar con precisión la profundidad del evento, el portal indicó que se presume que fue un sismo poco profundo.

Según los datos publicados por VolcanoDiscovery, el evento fue informado inicialmente por el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) apenas nueve minutos después de ocurrido.

Un reporte desde Río Gallegos

El sitio recibió un único reporte ciudadano proveniente de Río Gallegos, ciudad ubicada a unos 191 kilómetros al este del epicentro. “Me sentí mareada y noté que el agua de mi vaso se movía y las plantas tambaleaban”, señaló una usuaria.

INPRES no registra el sismo

Pese a los reportes difundidos por VolcanoDiscovery, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), organismo oficial encargado del monitoreo de la actividad sísmica en Argentina, no registra hasta el momento un evento sísmico en esa zona dentro de su base de datos pública.

Horas después, otro sismo en las Islas Sandwich del Sur

Ya durante la medianoche del jueves 2 de julio, VolcanoDiscovery informó un nuevo terremoto, esta vez en la región de las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur, en el Océano Atlántico Sur.

El movimiento ocurrió a las 00:17 (GMT-2) y alcanzó una magnitud de 4.9, con epicentro cercano a Bristol Island.

De acuerdo con la información publicada, el sismo tuvo una profundidad de 110 kilómetros, por lo que fue considerado un evento de profundidad moderada. Debido a sus características y a la escasa presencia de población en la zona, no fue sentido o, al menos, no se registraron reportes de personas que lo hayan percibido.

El terremoto fue informado inicialmente por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) aproximadamente 20 minutos después de producirse.