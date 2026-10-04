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La Ruta Nacional 40 fue escenario de un nuevo y dramático siniestro vial que, de milagro, no terminó en tragedia. Pasadas las 8 de la mañana de este domingo, las alarmas de los servicios de emergencia se encendieron en la cuenca carbonífera tras reportarse un grave despiste y vuelco a la altura de la Guarnición de Rospentek, donde el único ocupante del vehículo salió despedido del habitáculo tras la violenta maniobra. La víctima, un hombre mayor de edad integrante del Ejército Argentino, sobrevivió al impacto y fue derivado de urgencia hacia el hospital de Río Turbio, donde permanece internado fuera de peligro.

El accidente se desencadenó en las primeras horas del día, en momentos en que el automovilista circulaba en soledad a bordo de un automóvil marca Renault Clio. Por motivos que la pericia accidentológica intentará determinar, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó un brusco despiste y posteriores vuelcos sobre la banquina, fuera del trazado pavimentado. La violencia del vuelco hizo que el hombre saliera eyectado de la unidad, quedando tendido a un costado de la calzada.

La rápida reacción de otros automovilistas que transitaban por la zona fue determinante para salvar la vida del conductor. Según pudo saber La Opinión Austral, al toparse con la escena de destrucción y advertir la presencia de la víctima herida en la banquina, los vecinos dieron inmediato aviso a la guardia del Regimiento de Infantería Mecanizado 35 (RIC 35) de Rospentek, al constatar que se trataba de un camarada de armas de esa guarnición militar. De inmediato, una ambulancia de la unidad militar acudió al sitio para brindarle las primeras atenciones médicas e inmovilizarlo antes de su traslado hacia el nosocomio público de Río Turbio.

El despliegue de emergencia contó con un trabajo coordinado entre los integrantes del Regimiento 35 de Rospentek y efectivos de la Policía de Santa Cruz, quienes preservaron el sector del siniestro, interrumpieron de forma preventiva el tránsito y realizaron los peritajes correspondientes sobre el chasis del Clio para descartar la intervención de otro vehículo en el desencadenamiento del vuelco.

Según la información suministrada al medio El Que Calla Otorga, el único ocupante del rodado ingresó a la guardia hospitalaria con heridas de consideración en diversas partes del cuerpo, aunque los profesionales médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.