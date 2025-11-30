Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Competitividad, incentivo al trabajo

Exportaciones mineras: plata y litio, por la baja de retenciones

Por Sabrina Pont

Productoras retoman el debate con Nación. Apuestan por la quita como sucedió con el oro. Las empresas sostienen que será un impulso a yacimientos maduros. El debate se reinstaló tras el beneficio a la producción convencional de petróleo.

Las opiniones de los gobernadores de Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca y Mendoza

Claudio Vidal: “La plata tiene retenciones y el oro no, es injusto”

Néstor Rigamonti, gerente general de Minera Santa Cruz: “La quita beneficiaría a las campañas de exploración”

Trabajo rural en transición: reconvertirse en la era tecnológica