Competitividad, incentivo al trabajo
Exportaciones mineras: plata y litio, por la baja de retenciones
Por Sabrina Pont
Productoras retoman el debate con Nación. Apuestan por la quita como sucedió con el oro. Las empresas sostienen que será un impulso a yacimientos maduros. El debate se reinstaló tras el beneficio a la producción convencional de petróleo.
Las opiniones de los gobernadores de Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca y Mendoza
- Claudio Vidal: “La plata tiene retenciones y el oro no, es injusto”
- Néstor Rigamonti, gerente general de Minera Santa Cruz: “La quita beneficiaría a las campañas de exploración”
