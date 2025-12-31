Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nación y provincias – Desarrollo federal

La Argentina minera reperfila su competitividad para 2026

Cómo se preparan Santa Cruz y las demás provincias para el futuro de este segmento industrial de peso. El RIGI y la importancia de dar previsibilidad al país para atraer inversiones. El desarrollo del cobre y el litio en el escenario de transición energética. El avance de Mendoza.

Por Sabrina Pont

Revolucionario

¿Patagonia “maicera”? Ensayos buscan encontrar el híbrido que mejor se adapte

En el INTA Santa Cruz se están probando 11 híbridos, en distintas localidades, con el objetivo de obtener información sobre sus cualidades como alimento para bovinos y ovinos. El ensayo se realiza en cinco ciudades santacruceñas.