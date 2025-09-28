Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pesca nacional: zafra tardía

El sector sintió el impacto de la histórica paralización de la zafra por más de cuatro meses. Las ventas a los mercados internacionales acumularon solamente USD 206 millones, según el INDEC. Hasta el 2 de septiembre último, las descargas totalizaron 106.176 toneladas, lo que implicó un descenso del -34% en la comparativa interanual.

“Pediremos a Nación que quite las retenciones a las exportaciones”: Agustín De La Fuente, presidente CAPIP

Sembrar en la Patagonia

Apuntes del INTA y del Prohuerta para aquellos que se animen a producir sus propios alimentos.