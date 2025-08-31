Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minería, el principal complejo exportador de Santa Cruz

Según datos oficiales, las comercializaciones de oro y plata del distrito patagónico acumularon USD 1.147 millones en el primer semestre de 2025. Por primera vez, el gas y el petróleo se posicionaron en segundo lugar del ranking de exportaciones con USD 1.104 millones.

