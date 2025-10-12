Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Impulso a la economía regional. Por más competitividad

Objetivo 90/10 en Santa Cruz: formar profesionales para fortalecer el empleo local

Próximo a promulgar el cambio de la Ley 3.141 sancionada por la Cámara de Diputados, el sector público y privado explica cómo impactará el objetivo de contratar el 90% de mano de obra local en la industria santacruceña. Cómo se verificará la residencia real y cómo serán los planes de capacitación en esta nueva asociación estratégica.

Claudio Vidal: “La Ley 90/10 no excluye: incluye y repara”

Ezequiel Verbes, ministro de Trabajo: “Se puso en funcionamiento el Sistema de Registro de Empleo Santa Cruz”

Roberto Cacciola, presidente de CAEM: “La capacitación se hizo extensiva a todas las empresas mineras de Santa Cruz”

