Desde el Departamento Escuela de Cadetes “Comisario Inspector (R) Eduardo V. Taret”, dependiente de la Policía Provincial de Santa Cruz, se informó que se encuentra disponible el formulario que permitirá a quienes cumplan con los requisitos formar parte de la fuerza provincial.

Bajo el lema “Formar para Servir”, comenzó la inscripción para aquellos que deseen ingresar como cadetes y cursar las distintas tecnicaturas que se ofrecen, que son:

Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

Técnico Superior en Criminalística.

Técnico Superior en Gestión de Siniestros.

Técnico Superior en Investigación Criminal.

Para la Tecnicatura Superior en Tratamiento Penitenciario, se debe contactar a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde53T3fHAGFoyH42KyPD8SUbmA1_rFplSL2udHzsID6AXMBQ/viewform?pli=1

El Departamento Escuela de Cadetes también brindó el correo electrónico comisionreclutamiento.spp@gmail.com y el teléfono 2966 62-6199 para realizar consultas.

“Quedan invitados los y las jóvenes de la provincia que deseen servir a la comunidad, con un elevado nivel de conocimientos profesionales, alto respeto a los derechos humanos, que se traducen en posibilidad por intermedio de un exigente entrenamiento físico e intelectual”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, agregaron: “Acorde a las demandas ciudadanas, la anticipación de eventos antisociales, perfeccionándose como futuros funcionarios policiales proactivos, próximos al vecino, con métodos alternativos de inserción comunitaria, de participación, integración e interacción permanentes”.