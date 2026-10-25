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Con motivo del 49° aniversario de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, se realizará la entrega del premio “Abuelas de Plaza de Mayo: abridores y abridoras de caminos”.

El galardón busca reconocer a personas o grupos de personas que, con su compromiso han logrado abrir espacios de creatividad, solidaridad y esperanza para la sociedad. Personas y colectivos que han abierto camino en sus disciplinas, luchas y trayectorias en post de la ampliación de los derechos humanos y construcción colectiva.

El premio es un reconocimiento a ese trabajo creativo, generoso y comprometido con las causas justas.

Mamá Celina y papá Ramón junto a Celina, Javier y Lucrecia en su última foto familiar en la capital provincial. Foto: gentileza familia Torres Molina

En su primera edición, en 2025, los premiados fueron el médico genetista Víctor Penchaszadeh; el colectivo artístico y político Teatro por la Identidad; el director y guionista Luis Puenzo; el dibujante historietista Miguel Rep; nuestras compañeras de lucha las Madres de Plaza de Mayo; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el músico y cantautor León Gieco.

Este año, los y las galardonadas son: la científica Mary Claire King; la actriz Leonor Manso; el abogado Ramón Torres Molina; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas, Graciela Lois; Cruz Melchor Eya Nchama, juez ante el Tribunal de Ginebra; la cineasta Estela Bravo; la apoderada de Abuelas, María Santa Cruz; el periodista Víctor Hugo Morales y los integrantes de La Bersuit.

Torres Molina y Santa Cruz

Ramón Torres Molina es oriundo de La Plata, fue dirigente estudiantil entre 1957 y 1960, integró el Comité de Huelga durante la huelga universitaria de 1958 en defensa de la enseñanza pública y fue uno de los fundadores de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional en 1966.

Tiene además un vínculo estrecho con Río Gallegos, donde llegó en 1974 para ser asesor del gobernador Jorge Cepernic y tiempo después, fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

En la noche del 24 de marzo de 1976, militares ingresaron a la casa familiar en la capital santacruceña y se lo llevaron detenido.

Javier, su hijo varón que en aquél momento de tres años y medio, publicó hace un tiempo un texto en el recupera su primer recuerdo de la infancia: la detención de su padre.

“Mis viejos no entraban y salían solos de la habitación. Eran tres personas las que iban detrás y no los perdían de vista. No recuerdo sus vestimentas ni mucho menos sus rostros. Lo que sí me acuerdo perfectamente era que estaban armados: dos llevaban revólveres cortos que los tenían apoyados sobre sus hombros apuntando hacía el techo y el restante tenía un arma que aún hoy me la represento como muy larga, sosteniéndola de igual forma que sus acompañantes. Era tan larga que incluso chocó con la lámpara colgante que iluminaba la pieza, logrando que se mueva de un lado a otro hasta que la misma persona que lo provocó sin querer la detuvo con la mano que tenía libre”, escribió Javier.

“Luego de varios años supe que eran muchos más que los tres que vi quienes fueron a buscar a mi papá que otra vez se convertía en un preso político; a partir de esa noche cumpliría su período más largo de detención completando una década de su vida en cárceles de las dictaduras. Mi mamá esperaría unos días más para estar durante un mes desaparecida en un centro ilegal para recuperar su libertad luego de seis años, pero con una enfermedad terminal provocada por la tortura….”, completó sobre lo sucedido con sus padres.

Meses después del 24 de marzo de 1976, Torres Molina fue trasladado a la cárcel de Rawson, donde estuvo alojado durante casi toda la dictadura para luego ser trasladado nuevamente y permanecer detenido durante el último año y medio en la Unidad 9 de La Plata.

El 3 de junio de 1976 a Celina Lacay, quien era profesora de Historia y daba clases en el IMA, en el Colegio Ladvocat, el Polivalente y el Instituto Universitario, le llegó una citación de la Policía. Celina dejó a sus hijos Lucrecia, Javier y Celina con la mamá de Maritza (Stirnemann), le dije que en un rato volvía y fue a la comisaría, donde quedó detenida y luego trasladada a La Plata.

Lacay recuperaría la libertad en septiembre de 1981 y Torres Molina en enero de 1982.

En 2025, Torres Molina declaró en la Causa 8008 y aportó información clave sobre las detenciones ilegales en la Patagonia y las torturas en el Regimiento de Infantería 8 “General O’Higgins”. Relató su detención en Río Gallegos, el traslado a la Unidad 6 de Rawson, donde fue torturado por personal del servicio penitenciario, su traslado al Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, donde durante 15 días fue torturado, tras lo cual fue devuelto a Rawson, donde permaneció hasta el 6 de julio de 1981, fecha en la que fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata.

Después de recuperar su libertad, Torres Molina se mantuvo activo en la militancia y desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos. Fue abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas y director del Archivo Nacional de la Memoria.

Ramón Torres Molina escuchó la condena a los represores de Comodoro Rivadavia por zoom.

“Para mí es el reconocimiento más importante que puedo recibir en toda mi vida. Fui abogado durante 24 años de Abuelas buscando a niños y después jóvenes víctimas de hechos aberrantes cometidos por la dictadura. Fue un camino que partió desde unas leyes que no contemplaban adecuadamente hechos de esta naturaleza y llegó hasta el reconocimiento universal del Derecho a la Identidad en la Convención sobre Derechos del Niño. Fue también una lucha que contribuyó a que la sociedad tomara conciencia de las atrocidades que se había cometido en Argentina”, manifestó Ramón Torres Molina a La Opinión Austral.

“Abuelas, con estos premios, en este momento, hace también un llamado a enfrentar la grave situación que hoy vive nuestro país con la creciente pérdida de derechos”, concluyó.

Los premios serán entregados este lunes 26 de octubre en el marco del acto por el 49 aniversario de Abuelas, en el Complejo Art Media.

Cabe mencionar que los premios fueron confeccionados por la Asociación de Joyeros Argentinos y cuenta con el acompañamiento de Provincia Net.

El acto aniversario y la ceremonia de entrega de los premios serán transmitidos a partir de las 19:00 por el canal de YouTube de Abuelas.