Autobahn, el concesionario oficial Volkswagen en Santa Cruz lanza una oportunidad única para los vecinos de la provincia: el Plan Nación, un sistema de financiación a tasa 0% de interés para acceder a un vehículo 0 km o renovar el usado, sin necesidad de entregar capital inicial.

En diálogo con La Opinión Austral, la asesora de ventas Marcela Chaves explicó que se trata de una financiación exclusiva para los vecinos de Río Gallegos y Santa Cruz. “Pueden financiar el 100% del valor del vehículo que elijan, sin banco de por medio y solo con el DNI. Si tienen un auto para entregar, lo recibimos sin importar marca o modelo, al mejor precio del mercado”, señaló.

Modelos disponibles en el Plan Nación

La promoción aplica a varios modelos de la gama Volkswagen:

Polo Track

SUV Nivus

SUV T-Cross

SUV Taos (una de las más grandes de la marca)

Pick Up Amarok

Además, para quienes no opten por financiar el total del vehículo, Autobahn ofrece alternativas que permiten cubrir el 70% o el 60% del valor de la unidad, adaptándose a las posibilidades de cada cliente.

Polo Track, uno de los modelos más vendidos en Argentina

El proceso para acceder al Plan Nación es ágil y directo. Solo se requiere presentar el DNI, elegir el modelo deseado y acordar tanto el plan de pago como la fecha de entrega del 0 km.

Volkswagen Nivus, el SUV que combina estilo y tecnología, disponible con financiación 0% en el Plan Nación de Autobahn Santa Cruz.

Desde el concesionario advierten que los cupos son limitados, por lo que recomiendan iniciar el trámite cuanto antes.

Para más información, acercate a Paseo de los Arrieros 1892 en Río Gallegos, o consultá por WhatsApp al 2966-523119. ¡No te quedes afuera!