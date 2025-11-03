Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió este lunes en Congreso un paro provincial por 48 horas.

Las fechas en las que se implementará la medida de fuerza en toda la provincia serán este miércoles 5 y viernes 7 de noviembre.

La acción definida por el gremio docente vuelve a apuntar al pedido de paritarias, la preocupación por la caída de puestos laborales docentes y el salario.

Cabe recordar que el gremio docente cerró el mes de octubre con tres días de paro que se concretaron el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31, sobre los cuales desde el gremio sostuvieron que en la primera jornada la adhesión había sido de más del 70% en Río Gallegos y se había presentado un escenario similar en Pico Truncado, Perito Moreno y Caleta Olivia.