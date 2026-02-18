Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió no iniciar el ciclo lectivo 2026 y anunció un paro docente de 48 horas con movilización para los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero. La decisión fue adoptada este miércoles 18 de febrero durante el Congreso Extraordinario Provincial del gremio, que reunió a delegados y delegadas de las 14 filiales.

El encuentro sesionó bajo la presidencia honorífica de Ricardo Mercado, quien formó parte de la conducción provincial de la entidad sindical. Tras el debate, el Congreso resolvió ratificar el no inicio de clases como medida de fuerza ante la falta de convocatoria a paritaria salarial y laboral por parte del Gobierno provincial.

Desde ADOSAC exigieron la apertura urgente de un canal de diálogo y el llamado inmediato a negociaciones paritarias que permitan discutir una recomposición salarial acorde al contexto inflacionario. En ese sentido, reclamaron también la restitución de la cláusula gatillo como mecanismo de actualización automática de los haberes docentes.

Además, el sindicato confirmó su adhesión al paro nacional convocado por las CTA’s para el jueves 19 de febrero, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

La medida de fuerza impacta directamente en el calendario escolar 2026 en Santa Cruz y genera incertidumbre sobre el normal inicio de clases en la provincia. Desde el gremio advirtieron que, de no mediar respuestas concretas por parte del Ejecutivo, podrían profundizarse las acciones gremiales.