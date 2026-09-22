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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes nevadas para este miércoles, que alcanzará a las zonas cordilleranas de dos departamentos de Santa Cruz.

Según precisó el Sistema de Alerta Temprana del organismo, las áreas cordilleranas de Lago Argentino y Güer Aike registrarán durante el 23 de septiembre nevadas persistentes y de variada intensidad.

Se prevén acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, con los mayores registros en sectores de cordillera.

Cabe recordar que el nivel amarillo contempla fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

¿Qué precauciones tomar ante persistentes nevadas?

Evitá circular si no es necesario.

Usá vehículos preparados para hielo y nieve.

Ventilá bien los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

Remové la nieve acumulada en techos.