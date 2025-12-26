Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para este sábado 27 de diciembre de 2025, que afectará al sur y a toda el área oeste de la provincia de Santa Cruz. El fenómeno podría generar complicaciones tanto en zonas urbanas como en rutas provinciales y nacionales.

Según el informe oficial, “el área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h de manera puntual”, indicaron desde el organismo nacional.

Vientos extremos y riesgo para la transitabilidad

Por su parte, el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) advirtió que durante la jornada del sábado se espera un escenario meteorológico adverso, con vientos intensos generalizados que podrían afectar seriamente la transitabilidad en rutas de gran parte del territorio santacruceño.

De acuerdo con la cartografía de isotacas elaborada por el área técnica, se detectaron sectores con niveles de riesgo extremos, asociados a vientos de temporal y temporal fuerte. Estas zonas se encuentran representadas en los mapas oficiales con coloración naranja intenso y rojo suave, lo que evidencia la magnitud del fenómeno previsto.

Horarios críticos: cuándo se esperan los vientos más fuertes

Las condiciones meteorológicas comenzarían a desarrollarse desde las primeras horas de la mañana y se extenderían hasta la tarde y la noche. No obstante, los mayores impactos se prevén entre las 11:00 y las 17:00 horas, franja horaria en la que los niveles de riesgo alcanzarían sus valores máximos.

Ante este panorama, desde la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitieron una serie de recomendaciones para quienes deban circular:

Extremar las precauciones al conducir

Reducir la velocidad

Asegurar correctamente la carga transportada

Mantenerse informados a través de los canales oficiales

Respetar posibles restricciones preventivas a la circulación

Las autoridades remarcaron que el objetivo del informe y del mapa asociado es evaluar la exposición al riesgo, identificar zonas potencialmente comprometidas y favorecer la planificación de traslados, promoviendo la adopción de medidas preventivas durante toda la jornada.