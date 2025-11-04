Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz enfrenta una creciente amenaza ante el riesgo que impone un posible masivo nacimiento de la Tucura Sapo (Tropidacris spp.), una plaga que causa graves daños en cultivos y pastizales.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitió una alerta fitosanitaria, a la que se plegó Santa Cruz. Desde el CAP se instó a los productores a denunciar la presencia de esta invasión para coordinar acciones de control efectivas.

Tucura Sapo, una amenaza para la producción rural.

Impacto de la Tucura Sapo en la región patagónica

La Tucura Sapo es un insecto ortóptero que puede alcanzar tamaños considerables, llegando a medir hasta 12 centímetros, y se caracteriza por su capacidad de formar enjambres que devastan grandes extensiones de vegetación en pocos días. En Santa Cruz, su presencia ha sido detectada principalmente en el norte de la provincia, donde las condiciones climáticas y la sequía favorecen su proliferación.

Este insecto representa una amenaza significativa para la producción ganadera y forrajera, ya que consume grandes cantidades de pasto natural e implantado, reduciendo la disponibilidad de alimento para el ganado. Además, su impacto en los cultivos de cereales y legumbres puede ser devastador, afectando la economía local y regional.

Alejandro Di Lillo del CAP remarcó la importancia del trabajo en conjunto con los productores para frenar la plaga.

Ciclos poblacionales y factores climáticos

El director de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz, ingeniero Giovanni Di Lillo, explicó que la Tucura Sapo tiene ciclos poblacionales de aproximadamente tres años, aunque estos pueden variar según las condiciones climáticas. La sequía persistente en la región, que afecta la disponibilidad de pastizales, ha favorecido una explosión poblacional de la plaga, similar a la registrada en 2022 en zonas como Pampa Alta.

La Tucura Sapo pasa el invierno en forma de huevos y, cuando las condiciones son favorables, sus poblaciones se multiplican rápidamente. La falta de lluvias y las altas temperaturas contribuyen a que esta plaga se expanda con mayor rapidez, generando un escenario de alarma para los productores.

Medidas de control y denuncia ciudadana

Desde el Consejo Agrario Provincial (CAP), se hace un llamado urgente a los productores y entes relacionados para que denuncien cualquier presencia de la Tucura Sapo. La información oportuna permite activar los mecanismos de control y limitar la expansión de la plaga. Las denuncias pueden realizarse a través del correo electrónico giovannidilillo.cap@gmail.com o en las delegaciones más cercanas.

El control de la Tucura Sapo requiere de acciones coordinadas y supervisadas por profesionales, especialmente en el uso de fitosanitarios. Desde el Consejo Agrario se recomienda siempre acudir a un ingeniero agrónomo para la aplicación de productos químicos, garantizando la seguridad y efectividad del proceso.

Monitoreo clave: especialistas del CAP recomiendan recorrer los campos cada diez días para detectar la presencia temprana.

Impacto negativo y el desafío de la región

El avance de la Tucura Sapo en Santa Cruz no solo amenaza la producción agrícola y ganadera, sino que también tiene implicaciones sociales y económicas relevantes. La pérdida de pastizales y cultivos afecta directamente la subsistencia de los productores rurales, quienes enfrentan mayores dificultades para mantener sus actividades ante un panorama cada vez más adverso.

Por ello, expertos y autoridades refuerzan la importancia de una vigilancia constante y la rápida denuncia de cualquier presencia de la plaga. La experiencia de provincias como Chubut, que cuenta con mayor conocimiento en el manejo de esta especie, puede ser clave para adaptar estrategias efectivas en Santa Cruz y evitar daños mayores.

“El Consejo Agrario es el ente responsable de controlar el uso de fitosanitarios. Siempre recomendamos acudir a un ingeniero agrónomo para que indique el producto adecuado, la dosis correcta y las medidas de seguridad para el aplicador”, concluyó.