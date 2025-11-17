Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz se encuentra bajo un alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a la llegada de un frente de vientos extremos durante este lunes 17 de noviembre. Las ráfagas podrían superar los 130 kilómetros por hora en varias localidades, lo que obligó a las autoridades provinciales a implementar medidas preventivas y reforzar los operativos de seguridad.

El Consejo Provincial de Educación anunció la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, públicos y privados. A su vez, el Ministerio de Salud dispuso que los turnos médicos programados en hospitales y centros de salud sean reprogramados; se reforzarán las guardias para atender situaciones de emergencia.

Desde el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), se pidieron a los habitantes evitar los desplazamientos innecesarios, especialmente por rutas que están siendo controladas por Gendarmería y Seguridad Vial. También se recomienda asegurar objetos que puedan volarse: chapas, macetas, carteles y elementos livianos en balcones o patios.

En tanto, ante el alerta meteorológico por vientos extremos, el gobierno provincial dispuso la administración pública quedará exceptuada de asistir a los lugares de trabajo. La medida se tomó “para resguardar la integridad de los empleados estatales”, según indicaron fuentes oficiales.

Secretaria de Gestión Administrativa del Consejo Provincial de Educación, Sonia Rodríguez; Ministra de Salud y Ambiente Maria Lorena Ross, subsecretaria de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo; presidente de Vialidad Provincial Julio Bujer; superintendente de Bomberos Claduio Castro. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral suspendió las actividades presenciales en todas sus sedes para este lunes, mientras que el Parque Nacional Los Glaciares cerró sus accesos desde las 00:00 hasta las 18:00, dependiendo de la evolución del temporal.

En Río Gallegos, se esperan ráfagas de hasta 115 km/h, con temperaturas que rondarán los 13°C por la tarde. Las autoridades locales dejaron líneas abiertas para emergencias y controles ante incidentes relacionados con la tormenta.

Recomendaciones ante vientos extremos

Evitar circulación en rutas o al aire libre salvo urgencias.

Asegurar objetos sueltos en patios y balcones.

No resguardarse bajo árboles o estructuras precarias.

Desconectar antenas, carteles o elementos móviles.

Mantenerse informado por medios oficiales.