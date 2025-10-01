Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz informó este miércoles la suspensión de clases en los turnos tarde y vespertino debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la zona norte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla ante fuertes “vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h”.

La medida fue adoptada tras el parte de alerta meteorológica emitido por la Subsecretaría de Protección Civil y tiene alcance en los establecimientos educativos de las siguientes localidades: Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado, Perito Moreno, Tellier, Fitz Roy, Jaramillo, Puerto Deseado, Cañadón Seco y Koluel Kayke.

“Se prioriza la seguridad de estudiantes, docentes, familias y personal escolar frente a las condiciones climáticas adversas”, señalaron desde el organismo educativo.

Asimismo, recomendaron a la comunidad mantenerse atenta a la información oficial que será difundida a través de los canales del Gobierno provincial y las áreas de Protección Civil.