El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz informó este miércoles la suspensión de clases en los turnos tarde y vespertino debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la zona norte de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla ante fuertes “vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h”.
La medida fue adoptada tras el parte de alerta meteorológica emitido por la Subsecretaría de Protección Civil y tiene alcance en los establecimientos educativos de las siguientes localidades: Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado, Perito Moreno, Tellier, Fitz Roy, Jaramillo, Puerto Deseado, Cañadón Seco y Koluel Kayke.
“Se prioriza la seguridad de estudiantes, docentes, familias y personal escolar frente a las condiciones climáticas adversas”, señalaron desde el organismo educativo.
Asimismo, recomendaron a la comunidad mantenerse atenta a la información oficial que será difundida a través de los canales del Gobierno provincial y las áreas de Protección Civil.
