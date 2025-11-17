Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido este lunes a las 18:32, Santa Cruz se encuentra bajo advertencias amarillas y naranjas en distintos sectores. Las áreas más comprometidas abarcan las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, Deseado y Magallanes, además de las zonas costeras de Corpen Aike y Güer Aike. Allí, se registran vientos del oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h, junto con ráfagas que podrían superar los 110 km/h. También es posible una reducción de la visibilidad por polvo levantado.

Tal como advirtió La Opinión Austral, el escenario seguirá complicado durante este martes 18 de noviembre. El SMN sumó una nueva alerta naranja por vientos intensos en las costas de Deseado, Magallanes, Corpen Aike y Güer Aike, así como en las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, donde también se esperan ráfagas con picos que superarían los 110 km/h.

En este contexto, muchos habitantes se preguntan cuándo cesarán estas condiciones extremas que provocaron incidentes en varias localidades. Ante esta situación, el Gobierno activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que despliega acciones conjuntas entre Bomberos, Policía, Protección Civil, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Vialidad Provincial y el sistema de Salud, con el objetivo de asistir a las familias perjudicadas y resguardar a la comunidad.

¿Hasta cuándo seguirá la alerta naranja?

De acuerdo con el SMN, no se esperan advertencias climáticas para este miércoles 19 de noviembre en Santa Cruz, lo que supone un alivio para la provincia y otras zonas patagónicas. El organismo anticipa que, durante la madrugada del miércoles, las ráfagas en la ciudad de Río Gallegos oscilarán entre 60 y 69 km/h. Sin embargo, será necesario seguir atentos a nuevas actualizaciones del pronóstico.

