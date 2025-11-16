Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante el alerta meteorológica que anticipa vientos extremos en toda la provincia de Santa Cruz, el Ministerio de Salud y Ambiente informó que este lunes 17 de noviembre se suspenderá la atención de todos los turnos programados en hospitales y centros de atención primaria. La medida, preventiva y de carácter excepcional, busca reducir riesgos y garantizar recursos suficientes para atender urgencias.

Desde la cartera sanitaria explicaron que el sistema de salud trabajará con guardias reforzadas durante toda la jornada, con equipos preparados para responder a emergencias derivadas de las condiciones climáticas adversas.

La decisión se enmarca en las recomendaciones elevadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), activado por el Gobierno provincial ante el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico advierte ráfagas que podrían superar los 130 km/h en varias localidades, entre ellas El Calafate, Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado. En Río Gallegos, se prevén vientos de hasta 124 km/h.

Las autoridades sanitarias pidieron a la comunidad no trasladarse a los establecimientos de salud salvo en caso de emergencia, y recordaron que cada hospital contará con su guardia habitual para atender situaciones urgentes.

Se recomienda a la población en general, el menor transito posible, procurando la permanencia a resguardo en sus domicilios”, indicaron.

Además, se reiteró la importancia de seguir únicamente la información publicada en los canales oficiales del Gobierno de Santa Cruz, debido a la dinámica del fenómeno y a la posibilidad de ajustes operativos a lo largo del día.

Números de emergencia habilitados

Para asistencia durante el temporal, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración puso a disposición las siguientes guardias de emergencia:

2966 31-5669

2966 41-1695

2966 22-2693

2966 62-6758

Las autoridades provinciales reiteraron que la prioridad es resguardar la seguridad de la comunidad ante un fenómeno meteorológico inusual por su intensidad. Mientras continúe vigente el alerta, se solicita a la población evitar desplazamientos innecesarios y seguir atentamente las actualizaciones oficiales. La situación será monitoreada de forma permanente, y las decisiones se ajustarán según la evolución del temporal.