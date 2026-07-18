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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta amarilla por temperaturas extremas de frío para gran parte de Santa Cruz. La advertencia abarca todos los departamentos de la provincia, excepto Deseado y Magallanes.

El nivel amarillo indica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Qué precauciones tomar

En la casa

Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y ventilarlos unos minutos cada hora para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

Abrigarse con varias capas de ropa y utilizar medias, gorro y guantes para conservar el calor corporal.

Consumir comidas y bebidas calientes, además de mantener una adecuada hidratación.

Evitar esfuerzos físicos intensos si la vivienda presenta temperaturas muy bajas.

Controlar con mayor frecuencia el estado de salud de bebés, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Al salir

Usar calzado con buena adherencia para reducir el riesgo de caídas por hielo o escarcha.

Cubrir nariz y boca con una bufanda para disminuir el impacto del aire frío al respirar.

Permanecer el menor tiempo posible a la intemperie y buscar refugio ante una exposición prolongada.

No descuidar a las mascotas y procurar que dispongan de un lugar protegido del frío.

Para conducir

Verificar el estado de neumáticos, frenos, luces y limpiaparabrisas antes de iniciar el viaje.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, ya que el hielo puede disminuir la adherencia del vehículo.

Evitar maniobras bruscas de aceleración o frenado.

Llevar el tanque de combustible con suficiente carga y contar con abrigo, agua y un teléfono con batería en caso de una demora inesperada.

Consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando es más probable la formación de hielo.

Ante síntomas como temblores intensos, confusión, somnolencia excesiva o dificultades para respirar, buscar atención médica de inmediato.