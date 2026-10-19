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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias que afectarán dos departamenos de Santa Cruz este martes 20 de octubre. El fenómeno también alcanzará el sur de Chubut.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del organismo, los departamentos santacruceños de Lago Buenos Aires y Río Chico registrarán precipitaciones de variada intensidad, con probabilidad de tormentas embebidas. Se estiman valores de lluvia acumulada de entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Ante este escenario, se recomienda tomar las siguientes precauciones:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.